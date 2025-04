Abusi su una bambina di 10 anni, 54enne indagato in provincia di Lecce

L'uomo avrebbe approfittato del rapporto di amicizia con la famiglia di lei

Un 54enne è indagato per violenza sessuale aggravata su una bambina di dieci anni in provincia di Lecce. I fatti risalgono al 2020. Secondo l’indagine le pratiche sarebbero andate avanti fino a poco tempo fa. La vittima aveva 10 anni. L’indagato è originario di un comune del nord della Puglia. Il padre della vittima ha denunciato tutto alle forze dell’ordine. A breve dovrebbe esserci l’incidente probatorio come chiesto dal pubblico ministero. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe approfittato del rapporto amichevole con la famiglia della bambina per compiere su di lei atti sessuali.