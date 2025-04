Fedez risponde a Marco Travaglio dopo l’intervista da Gazzoli: «Mistifica la realtà, non è abituato a dibattere civilmente» – Il video

Il rapper replica alle parole del giornalista al podcast "Passa dal Bsmt": «Sei andato lì a farti lisciare il pelo»

«Quello che racconta Marco Travaglio è una totale mistificazione della realtà». Non si è fatta attendere la risposta di Fedez alle parole pronunciate dal direttore del Fatto Quotidiano nel podcast Passa dal Bsmt, di Gianluca Gazzoli. Nell’episodio pubblicato nei giorni scorsi, il giornalista parla anche della sua intervista a Muschio Selvaggio – ex podcast e canale YouTube di Fedez – in cui si era ritrovato a rispondere ad alcune domande sulla collega Selvaggia Lucarelli. Una circostanza che spinse Travaglio a dire: «Fedez, ma tu che titolo hai per criticare chi fa la giornalista?».

La risposta di Fedez sulla vecchia intervista a Muschio Selvaggio

In un video pubblicato su Instagram, Fedez e Davide Marra rispondono all’intervista rilasciata da Travaglio al podcast di Gazzola. Innanzitutto, dicono i due, non è vero che a Muschio Selvaggio sono state fatte «80 domande» su Selvaggia Lucarelli. «No, Marco, purtroppo il podcast non è stato un’imboscata. Noi abbiamo affrontato l’argomento in uno stato ben avanzato all’interno della puntata», ribatte Fedez. E poi aggiunge: «Sentirsi dire da Marco Travaglio “non mi piace parlare di persone che non sono presenti”, lui che da giornalista ha scritto un libro postumo su Berlusconi… Beh, si cade ampiamente nel ridicolo».

Le critiche a Travaglio e Gazzoli

Nel video pubblicato sui social, Fedez e Mr Marra si lasciano andare a considerazioni che vanno ben oltre la polemica su Selvaggia Lucarelli. A proposito di Travaglio, per esempio, il rapper aggiunge: «Credo che in questi anni si sia abituato a essere venerato come una divinità del giornalismo, e non si sia più abituato a essere contestato e a dibattere civilmente con le persone». Ma i due ne hanno anche per Gianluca Gazzola, podcaster e autore dell’intervista a Passa dal Bsmt, bollato come «totalmente disinformato anche su argomenti e asserzioni ben più gravi che Travaglio fa su altri argomenti, ma lui si limita ad annuire, a lisciare il pelo al proprio ospite».