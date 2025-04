L’appello (inedito) di Papa Francesco ai giovani: «Imparate ad ascoltare, aiuta la pace» – Il video

Il filmato girato da Bergoglio a Santa Marta l'8 gennaio recuperato da "Oggi". L'esortazione ai ragazzi: «Non dimenticate i nonni»

«Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l’importante è ascoltare». È l’invito rivolto da Papa Francesco ai giovani in un video registrato l’8 gennaio scorso e pubblicato solo oggi, all’indomani dei funerali del Pontefice argentino e nel giorno che segna la la conclusione del Giubileo degli Adolescenti. Bergoglio aveva registrato il filmato sullo smartphone di un ex monaco solito frequentare Casa Santa Marta. Il video è stato recuperato e pubblicato dal settimanale Oggi e rilanciato anche da Vatican News. Nelle immagini Francesco, vestito in abiti informali, faceva appello ai ragazzi – in particolare quelli che partecipavano all’iniziativa “Laboratori dell’ascolto”: «Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione risponde e questo non aiuta alla pace. Ascoltate, ascoltate tanto». Poi l’immancabile esortazione a non dimenticare i nonni: «Ci insegnano tanto».