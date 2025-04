Che Papa vogliono gli italiani? Sei su dieci chiedono un nuovo “Francesco”

L'analisi di Euromedia Reserch per La Stampa fa emergere una figura differente a seconda del partito che si vota. I leghisti, per esempio, vogliono un Pontefice di rottura

Dimmi che partito voti e ti dirò che Papa vorrai. In sostanza emerge questo nel sondaggio di Euromedia Research, che analizza la figura di Papa Francesco negli italiani e il desiderio (che cambia a seconda di quale partito si vota) per quello che sarà il nuovo Pontefice. La figura di Bergoglio è stata apprezzata, sottolinea il sondaggio Euromedia Research riportato oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa, indistintamente da tutti (56,1%), laici cattolici, credenti e no. Un apprezzamento, per il 50,5% del campione, dato anche dalla presenza di molti leader mondiali. Anche se per esempio gli elettori della Lega vedono la lunga fila di potenti a piazza San Pietro come un «gesto ipocrita e opportunistico» (45,7 per cento). In linea con gli elettori di Avs, al 68,9 per cento.

Che Papa desidera? I leghisti in controtendenza

Sui colloqui informali tra i vari leader il 38% degli italiani intervistati era convinto che i funerali potessero esser una buona occasione per dialogare. I più scettici su questo punto sono gli elettori di Forza Italia (58,5%) della Lega (43,5%), del Partito Democratico (48,3%) e del Movimento 5 Stelle (45,2%) che si univano al coro del 40,9% degli intervistati. E infine alla domanda «considerando lo scenario politico internazionale, vorrebbe che il prossimo papa fosse…» gran parte degli intervistati vuole un pontefice in continuità con l’argentino (60,6%), con picchi del 93,1% fra gli elettori di Avs e dell’83% fra quelli di Forza Italia. Eccetto la Lega, i cui elettori vorrebbero per il 47,8% un papa di rottura rispetto al pontificato appena chiuso.

(in copertina foto ANSA/ ITALIAN STATE POLICE/ MASSIMO SESTINI)