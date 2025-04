Anche Extinction Rebellion omaggia Papa Francesco, lo striscione srotolato dal Colosseo: «Disarmare la Terra» – Il video

«Ci aveva detto di fare chiasso, lo stiamo facendo», rivendica il gruppo di attivisti per il clima nel giorno dell'addio a Bergoglio

«Disarmare la Terra». Lo striscione apparso nella mattinata di oggi, sabato 26 aprile, dalle arcate del Colosseo porta la firma di Extinction Rebellion. Ma la frase, in realtà, appartiene a Papa Francesco. Nel giorno dei funerali, il gruppo ambientalista ha voluto rendere omaggio al pontefice, scomparso lo scorso 21 aprile, considerato da sempre vicino alle istanze dei movimenti per il clima. In mattinata, un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha srotolato uno striscione sul Colosseo con scritto «Disarmare la Terra», un concetto contenuto nella lettera che Bergoglio aveva inviato al Corriere della Sera a marzo dello scorso anno.

L’omaggio di XR a Papa Francesco

«Srotoliamo questo striscione in un luogo che per secoli è stato simbolo del potere imperiale, per denunciare l’ipocrisia di capi di Stato, ministri ed esponenti di partito che in questi giorni stanno celebrando il messaggio di Bergoglio, messaggio che hanno ignorato se non ostacolato finché lui era in vita», denuncia Alba, tra i protagonisti dell’azione di oggi al Colosseo. L’attivista di Extinction Rebellion fa notare come il pontefice si sia sempre speso per i concetti «di pace e giustizia climatica, esattamente l’opposto delle politiche italiane e americane, che stanno aumentando drammaticamente le spese militari e ostacolando la transizione ecologica».

Gli attivisti identificati e portati in commissariato

La sicurezza è intervenuta per rimuovere lo striscione esposto dalle arcate del Colosseo. Nonostante le sei persone coinvolte abbiano fornito i documenti e non abbiano opposto resistenza, sono state comunque portate in commissariato. In ogni caso, gli attivisti si dicono convinti di aver agito in piena sintonia con ciò che ha sempre predicato Bergoglio. «”Fate chiasso”, aveva detto Papa Francesco a chi lottava per la difesa della Terra. E allora sì, oggi facciamo chiasso. Perché la coerenza vale più della sobrietà, e il futuro ha bisogno di rumore», si legge in una nota di Extinction Rebellion. Sono ancora in stato di fermo, spiegano dal movimento.