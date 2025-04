Ai funerali di Papa Francesco anche Julian Assange. «Francesco gli scrisse quando era in prigione e gli propose asilo in Vaticano»

Il post della moglie del fondatore di Wikileaks, Stella: «Siamo tutti venuti a Roma per esprimere la gratitudine della nostra famiglia»

C’è anche Julian Assange, fondatore di Wikileaks, in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Lo rende noto lo stesso profilo di X Wikileaks, con un post firmato dalla moglie Stella: «Ora che Julian è libero, siamo tutti venuti a Roma per esprimere la gratitudine della nostra famiglia per il sostegno del Papa durante la sua persecuzione. I nostri figli e io abbiamo avuto l’onore di incontrare Papa Francesco nel giugno 2023 per discutere di come liberare Julian dalla prigione di Belmarsh. Francesco scrisse a Julian in prigione e gli propose persino di concedergli asilo in Vaticano».

"Now Julian is free, we have all come to Rome to express our family’s gratitude for the Pope’s support during Julian’s persecution. Our children and I had the honor of meeting Pope Francis in June 2023 to discuss how to free Julian from Belmarsh prison. Francis wrote to Julian in… pic.twitter.com/1B4iNp31Is