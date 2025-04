La bufala No Vax dell’autismo “portato” in Vietnam da Bill Gates

L'accusa deriva Vaxxed di Wakefield, noto per il suo studio truffa sui vaccini

Secondo alcune condivisioni Facebook l’autismo sarebbe stato “portato” in Vietnam da Bill Gates e dalla sua Fondazione, mediante i programmi di vaccinazione. Parliamo quindi di una vecchia narrazione No vax. Anche in questo caso risulta priva di fondamento.

Per chi ha fretta:

Secondo alcune condivisioni l’autismo sarebbe arrivato in Vietnam a causa dei vaccini di Bill Gates.

L’origine è un documentario Vaxxed, dell’ex medico Andrew Wakefield, radiato per uno studio truffa sul collegamento vaccini-autismo.

Non esistono reali evidenze di un collegamento del genere.

Analisi

Le condivisioni sull’autismo “portato” in Vietnam da Bill Gates riportano uno screen con la seguente citazione:

«Non esisteva l’autismo in Vietnam fino a quando Bill Gates e la sua fondazione non hanno introdotto il programma di vaccinazione. Ora i casi di autismo sono aumentati di oltre il 300%. Dal 1975 al 2000-2001 l’autismo non esisteva» – Dr. Anthony Phan, M.D.

Autismo “portato” in Vietnam da Bill Gates?

Del caso si era già occupato il collega Long Nguyen per AFP Fact Check. La fonte è un documentario che presenta dati falsificati. L’incremento dei casi diagnosticati di autismo è attribuibile a una maggiore consapevolezza e a criteri diagnostici aggiornati. Per altro noi conosciamo quel film. Si tratta di Vaxxed, diretto dal medico radiato Andrew Wakefield. Parliamo dell’autore dello studio truffa all’origine della bufala No vax che collega i vaccini all’autismo. Nguyen intervista nella sua analisi diversi esperti locali in merito al presunto collegamento tra vaccini e disturbi dello spettro autistico (ASD):

«Alcuni post indicano che a parlare è Anthony Phan, un medico residente nello stato americano della California. Ma Phan non è specializzato in autismo e le autorità sanitarie e gli esperti hanno dichiarato all’AFP che le sue affermazioni sono false. “Non esiste alcun collegamento tra vaccinazioni e autismo in Vietnam o in altri paesi”, ha affermato Quyet Minh Nguyen , psichiatra presso l’Ospedale pediatrico nazionale del Vietnam. Secondo Cong Tran, professore presso l’Università Nazionale del Vietnam, non esistono statistiche ufficiali a livello nazionale sui tassi di ASD in Vietnam. Il monitoraggio dell’evoluzione dei casi di ASD nel Paese è ulteriormente complicato dai cambiamenti nelle modalità di diagnosi del disturbo. Nel 2013, l’American Psychiatric Association ha introdotto la diagnosi unica di ASD, che comprende quattro sottocategorie distinte, in uso fin dal 1994».



«Nel 2021 – continua Nguyen -, i ricercatori del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Hanoi hanno pubblicato quella che hanno definito la prima indagine nazionale sulla prevalenza dei disturbi dello spettro autistico in Vietnam (archiviata qui ), scoprendo che circa “1 bambino su 132” soffriva di questa condizione. “In Vietnam, i disturbi dello spettro autistico (ASD) tra i bambini di età compresa tra 18 e 30 mesi tendono ad aumentare e presentano un tasso simile a quello riscontrato in altri Paesi a medio reddito”, ha concluso l’indagine».

Conclusioni

Abbiamo visto che la narrazione dell’autismo “portato” in Vietnam da Bill Gates deriva dal documentario di un noto ex medico No vax, già autore di uno storico studio truffa dove cercava di collegare i vaccini all’autismo. Non esistono evidenze nel mondo, ancor meno nel Vietnam, che dimostrino sul serio questa tesi.

