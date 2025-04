Il Giappone nel 1993 non ha vietato il vaccino MPR contro morbillo, parotite e rosolia

Al contrario, ha solo modificato le tempistiche di somministrazione per principio di precauzione

Diverse condivisioni Facebook si chiaro stampo No vax riportano parzialmente un aspetto controverso nella storia delle vaccinazioni in Giappone, lasciando intendere che nel Paese il vaccino MPR (morbillo, parotite e rosolia) sia vietato dal 1993. Di conseguenza la mortalità infantile sarebbe molto bassa. Facciamo un po’ di chiarezza.

Per chi ha fretta:

Secondo diverse condivisioni il vaccino MPR sembrerebbe abolito in Giappone dal 1993.

A seguito di tale rimozione la mortalità infantile sarebbe molto bassa.

Ma il Giappone non ha abolito il vaccino MPR, ha solo modificato le tempistiche di somministrazione per principio di precauzione.

Analisi

Le condivisioni sul vaccino MPR in Giappone presentano la seguente didascalia:

Il Giappone nel 1993 ha vietato il vaccino MPR (morbillo, parotite, rosolia).

Il Giappone ha un tasso di mortalità infantile extra-basso.

Il vaccino MPR in Giappone

In Giappone introdusse il vaccino MPR nel 1989. Tuttavia si verificarono casi di meningite tra i bambini. Così nel 1993 il Giappone lo ritirò realmente. Le fonti indicano che questi casi si presentarono con dosi prodotte localmente. Di conseguenza, il Governo giapponese cominciò a somministrare un vaccino combinato per morbillo e rosolia, seguito in un secondo momento da uno separato solo contro la parotite. Per approfondire potete leggere le analisi di Mari Yamaguchi per Associated Press, Tokyo (AFP) per France 24 e una lettera pubblicata nel 2004 su The Lancet.

Conclusioni

Il vaccino MPR non è stato vietato in Giappone. Il Governo per principio di precauzione ha modificato le tempistiche di somministrazione. Per tanto se davvero la mortalità infantile risultasse straordinariamente ridotta in Giappone, seguendo il ragionamento suggerito dalla narrazione, questo fenomeno dovrebbe essere associato proprio ai vaccini.

