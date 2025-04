Salari bassi, l’allarme di Mattarella e i dati pubblicati da Istat: «Meno 8% rispetto al 2021»

Il presidente della Repubblica: «Tante famiglie non reggono l'aumento del costo della vita»

Il tema del lavoro, dei salari ad esso collegati e delle tante morti in servizio risuona oggi nell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato a Latina l’azienda BSP Pharmaceuticals S.p.a. in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. E il tema, soprattutto quello dei salari, viene ripreso anche dai dati Istat, pubblicati stamattina, che rappresentano un quadro a dir poco stagnante dei salari, nonostante una crescita tendenziale.

Le morti sul lavoro

Mattarella ha parlato prima di tutto del tema delle morti sul lavoro, dicendo con durezza che «quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che, nel nostro Paese ha già mietuto, in questi primi mesi, centinaia di vite, con altrettante famiglie consegnate alla disperazione. Non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione», ha detto. Ha poi aggiunto: «E’ evidente che l’impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato. Riguarda le istituzioni, le imprese, i lavoratori. Ringrazio Cgil, Cisl e Uil per aver scelto la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro come tema di un Primo maggio unitario».

La preoccupazione sui salari

L’altro tema forte del suo intervento, però, è stato quello dei salari: «Sappiamo tutti come le questioni salariali siano fondamentali per la riduzione delle disuguaglianze, per un equo godimento dei frutti offerti dall’innovazione, dal progresso. Tante famiglie non reggono l’aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l’Italia». Il presidente ha quindi richiamato le parti sociali ad un maggior dialogo: «Conviene sempre investire nel dialogo, aiuta a raggiungere mete di progresso, come è stato con l’invenzione, nel secolo scorso, dello Stato sociale. E’ questo un tema fondamentale nell’agenda pubblica». Il presidente ha anche aggiunto di essere preoccupato dagli annunci americani sul tema dei dazi, rischiosi, e che «possono interpellare anche il nostro Paese».

I dati Istat

Poco dopo la conclusione del suo intervento, Istat ha pubblicato i dati sulle retribuzioni di marzo, che vedono un aumento tendenziale del 4%. Ciò nonostante, si legge nel commento, «le retribuzioni contrattuali reali di marzo 2025 sono ancora inferiori di circa l’otto per cento rispetto a quelle di gennaio 2021. Perdite inferiori alla media si osservano in agricoltura e nell’industria, mentre situazioni più sfavorevoli si registrano nei settori dei servizi privati e della pubblica amministrazione».