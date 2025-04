Usa, auto contro un campo estivo a Chatham: 4 morti tra cui bambini – Il video

Le vittime hanno un'età compresa tra i 4 e i 18 anni. Arrestato l'autista. Secondo alcune fonti sarebbe una donna

Quattro morti tra cui bambini e molti feriti dopo lo schianto di un’auto a Chatham in Illinois in un campo estivo. Un veicolo ha attraversato il lato est del campo estivo Ynot, investendo diverse persone all’esterno. È entrata dalla parte est e uscita dal lato ovest. Le vittime hanno un’età compresa tra i 4 e i 18 anni. L’autista, unico occupante del mezzo, è rimasto illeso ed è stato portato in un ospedale locale per accertamenti. Ignoto per ora il motivo del suo operato. Secondo alcune fonti l’autista sarebbe una donna.

L’incidente

L’auto sarebbe passata attraverso l’edificio travolgendo tre persone che erano all’esterno e una all’interno. L’incidente è avvenuto in una cittadina a circa 10 miglia a sud della capitale dello stato Springfield, intorno alle 15:20 (2020 GMT) di ieri. Il governatore dell’Illinois JB Pritzker, con un post su X, si è detto «inorridito e profondamente rattristato. I genitori hanno detto addio ai loro figli la mattina senza sapere che sarebbe stata l’ultima volta. Il mio cuore è pesante per queste famiglie e per il dolore inimmaginabile che stanno vivendo, qualcosa che nessun genitore dovrebbe dover sopportare», ha scritto. La struttura colpita, il doposcuola YNOT After School Camp, afferma sul suo sito web di essere specializzata nell’offerta di attività all’aperto per i bambini.