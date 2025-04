I cinque minori che seviziano, drogano e filmano un anziano a Siracusa

Lo hanno molestato abbassandogli i pantaloni e rasandogli i capelli a zero

Cinque minorenni sono indagati per atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento in concorso ai danni di un anziano a Siracusa. L’indagine nei confronti dei 17enni è partita da un intervento della polizia. L’uomo ha riferito che da sei mesi subiva vessazioni da parte di alcuni giovani. I quali hanno manomesso la porta di ingresso di casa sua per entrare liberamente. Lo hanno molestato abbassandogli i pantaloni e rasandogli i capelli a zero. In alcuni casi lo hanno anche filmato. Hanno anche dato fuoco ad alcune cose che si trovavano in casa e versato una bottiglia di cloro.

Hanno costretto il pensionato a consumare sostanze stupefacenti fino a farlo star male e a obbligarlo a dormire su una sedia. In un’occasione hanno allagato casa . Gli agenti sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda anche grazie all’analisi dei dispositivi elettronici degli indagati. I giovani sono stati accompagnati in diverse comunità minorili in Sicilia. Gli investigatori della squadra mobile, anche tramite l’analisi dei dispositivi elettronici dei 17enni, hanno ottenuto i riscontri alle dichiarazioni della vittima delle sevizie.