Picchia due prof all’intervallo, uno finisce in ospedale e denuncia: l’aggressione ripresa dalle telecamere

L'aggressione da parte di uno studente del secondo anno di un istituto superiore piemontese

È dovuto andare al pronto soccorso per farsi medicare uno dei due docenti aggrediti da uno studente a Torino. La vicenda è avvenuta all’intervallo stamattina nella scuola superiore «Romolo Zerboni», nel quartiere torinese Madonna di Campagna. Il ragazzo che frequenta il secondo anno ha dato un calcio a un’insegnante. Poi ne ha colpito un altro con schiaffi in faccia. Proprio quest’ultimo è dovuto andare al pronto soccorso, dove è stato medicato. L’aggressione sarebbe stata ripresa dalle telecamere interne della scuola e il docente finito in ospedale ha presentato denuncia alla Polizia di Stato.

La stretta di Valditara contro le aggressioni a scuola

Proprio oggi il ministro Giuseppe Valditara aveva annunciato un’altra stretta contro le aggressioni nei confronti del personale scolastico. Dopo il Cdm, il ministro dell’Istruzione ha annunciato che è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Inoltre c’è un aggravio di pene per lesioni al personale scolastico: si passa per le lesioni lievi da 6 mesi a 3 anni attuali a 2 a 5 anni di reclusione. «Un insegnante, un educatore, non si tocca», ha detto Valdirata sul provvedimento che comunque non si estende ai minori.