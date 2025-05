La rivelazione di Anna Foglietta: «Ho fermato il set perché un macchinista fotografava il seno delle attrici di nascosto» – Il video

Il racconto dell'attrice al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli

Nel corso dell’ultimo episodio del podcast Passa dal BSMT condotto da Gianluca Gazzoli, l’attrice Anna Foglietta ha rivelato un episodio grave e sgradevole avvenuto su un set cinematografico. «Mi è capitato su un set e ho denunciato tutto», ha premesso Foglietta per poi rivelare che un giorno si è accorta che un macchinista stava riprendendo di nascosto le parti intime delle attrici impegnate in scene altrettanto intime. «Io recitavo con un’attrice in déshabillé e vedevo che questo macchinista inquadrava le gambe. Sono andata subito a dirlo all’aiuto regia». Ma ciò che sembrava una segnalazione isolata si è poi rivelato l’inizio di qualcosa di più grave.

L’espulsione del macchinista

Il giorno successivo, la situazione è degenerata. Durante una scena con il seno scoperto, il macchinista è tornato con una scusa, fingendo di sistemare una gelatina per le luci, solo per trovare un pretesto per posizionarsi in modo strategico. «Tira fuori il telefono e la inquadra. Lì io ho fatto la matta: “Scusa, te che stai facendo?”, gli ho detto». Senza esitare, l’attrice ha bloccato il set, ha denunciato l’accaduto davanti a tutti e ha chiesto l’espulsione dell’uomo: «Gli hanno preso il cellulare e glielo hanno bonificato, era pieno di cose», racconta l’attrice. «Il corpo della donna è sempre oggettificato e questo non lo permetto più», ha concluso l’attrice.