L’offerta dell’Ue a Trump: 50 miliardi di acquisti di beni Usa in cambio di zero dazi

L'intervista di Šefčovič al Financial Times: aumentiamo gli acquisti di gas e prodotti agricoli dall'America

L’Unione Europea è pronta ad aumentare di 50 miliardi di euro gli acquisti dei beni statunitensi. Per fermare la guerra dei dazi con gli Usa. Ma in cambio chiede di annullare completamente le tariffe nei confronti di Bruxelles. In un’intervista al Financial Times lo annuncia il commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič. Il commissario fa sapere che l’Ue sta compiendo progressi verso il raggiungimento di un accordo. Ma Šefčovič ha anche fatto capire che l’Unione non accetterebbe che Washington mantenesse dazi del 10% sui suoi prodotti come soluzione equa ai negoziati commerciali.

I dazi

Nei confronti dell’Ue i dazi di Trump dovrebbero scattare a luglio. Gli Stati Uniti e l’UE hanno compiuto progressi attraverso diversi round di negoziati di persona e telefonici da quando il presidente Donald Trump ha imposto, e poi sospeso, dazi del 20% sull’Unione, ha affermato Sefcovic. Ha aggiunto che la sua ambizione rimane quella di raggiungere un accordo equilibrato ed equo con la Casa Bianca. I 50 miliardi comprendono accordi l’acquisto di maggiori quantità di gas e prodotti agricoli statunitensi.