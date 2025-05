Maxim Harkin ferito e insanguinato in un tunnel, il video shock di Hamas sull’ostaggio israeliano

Hamas ha diffuso un video in cui si vede l’ostaggio Maxim Harkin, ferito, fasciato, insanguinato, apparentemente raggiunto dai miliziani in un tunnel ostruito da terra e detriti. Il giovane parla con fatica, con la testa e un occhio bendati, e un braccio ferito. Harkin, 35 anni, era stato rapito al festival Nova il 7 ottobre 2023. È nato nella regione di Donetsk, in Ucraina, e sua madre ha la cittadinanza russa. A febbraio, l’ambasciatrice israeliana in Russia, Simona Halperin, ha dichiarato che Mosca si sta occupando del suo rilascio.

L’appello

Nelle immagini un miliziano scava con una pala per raggiungere il rapito in un tunnel angusto, lo rianima e usa la maschera dell’ossigeno. Poi la clip fa vedere Harkin che rilascia una dichiarazione. «Solo grazie al Creatore sono riuscito a sopravvivere. Ecco il risultato della pressione militare della guerra, per liberare gli ostaggi, come Netanyahu e la sua coalizione raccontano al popolo» dice a fatica il giovane. «La mia situazione è molto grave, non ho medicine, nemmeno si parla di essere portato in ospedale. Non so cosa sia successo al mio amico (Bar Kuperstein). Se il figlio di Netanyahu o di qualcuno della sua coalizione fosse qui, vi assicuro che la guerra sarebbe finita da tempo. Ma non è così, ed è per questo che ci troviamo qui: 59 ostaggi sottoterra a Gaza», mormora ancora. «Vi chiedo, popolo, uscite per noi. Non abbiamo alcuna speranza se non voi. Tutti sono contro di noi, per favore aiutateci. Vi imploro: non lasciate che il governo normalizzi questa situazione. Senza di voi, non abbiamo alcuna speranza. E ora Netanyahu dirà che è guerra psicologica… Ma vi dico che questo video sarà l’ultima cosa che la mia famiglia vedrà di me», conclude Harkin, prigioniero di Hamas a Gaza da 575 giorni. (ANSA).