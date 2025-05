Ragazza molestata durante il Concerto del 1° maggio a Roma, Piantedosi: «Chiesta l’espulsione per i tre cittadini stranieri arrestati»

I tre giovani, tra i 22 e i 25 anni, venuti in Italia con una richiesta di soggiorno per studio sono stati bloccati dalle Forze dell'ordine durante l'evento. Sono accusati di violenza sessuale

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiesto «il nullaosta al magistrato per l’espulsione» dei tre cittadini stranieri, tra i 22 e i 25 anni, arrestati durante il Concerto del 1° maggio a Roma per aver molestato una ragazza di 25 anni che era in fila in attesa di accedere a un’area riservata. «Nell’occasione, tre cittadini stranieri, venuti in Italia con una richiesta di soggiorno per studio, sono stati bloccati dalle Forze dell’ordine e per loro adesso è stato chiesto il nulla osta al magistrato per l’espulsione», si legge su X. «Ancora una volta – prosegue Piantedosi – meritano ammirazione e ringraziamento le donne e agli uomini delle Forze dell’ordine che, nella circostanza, in servizio in borghese tra la folla (come spesso fanno in servizi attenti, discreti e capillari, non sempre compresi per la loro importanza e spesso ingiustamente fraintesi) sono prontamente intervenuti nell’indifferenza di alcuni presenti salvando la vittima e assicurando gli aggressori alla giustizia – aggiunge -. Un’azione tempestiva che testimonia la grande efficacia, prontezza e professionalità delle donne e degli uomini in divisa, impegnati quotidianamente a tutela della sicurezza di tutti e per affermare nei fatti quei valori di democrazia che sono a fondamento del nostro vivere civile».

L’arresto e il racconto

I tre, secondo quanto ricostruito, hanno afferrato la giovane che grazie all’aiuto di un’amica è riuscita ad allontanarsi chiedendo soccorso alle forze di polizia. Grazie alle descrizioni fornite e all’intervento degli agenti del commissariato Esquilino, i tre studenti sono stati rintracciati e arrestati per violenza sessuale durante la manifestazione. «Sono stati pochi minuti che mi sono sembrati una vita. Ero pietrificata e non riuscivo a difendermi. Se non fosse intervenuta la mia amica non so come sarebbe andata a finire», ha raccontato la ragazza al Messaggero. La 25enne era partita da Caserta con un’amica per partecipare al Concerto in Piazza San Giovanni nella Capitale: «Siamo due studentesse lavoratrici e quello per noi era l’unico giorno libero, poi rovinato da persone terribili», sottolinea ancora la ragazza. Secondo il racconto fornito al giornale romano, prima l’hanno «accerchiata», poi l’hanno «palpeggiata ovunque, trasformando quella che doveva essere una giornata di festa e di svago in un vero e proprio incubo – precisa -. A sei anni sono stata violentata e ripercorrere quei momenti è stato un dolore indescrivibile. Uno di loro era davanti a me, gli altri due dietro. Si alternavano, mi toccavano ovunque mentre io ero pietrificata. Non riuscivo a dire e fare nulla. È stato sconvolgente perché mi ha fatto tornare a quando ero piccola. Un trauma per il quale vado in cura da anni. Puzzavano di alcool e avevano un’aria spavalda», conclude la giovane.

