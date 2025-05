Esplosivi tra la folla al concerto di Lady Gaga, sventato il progetto di attentato a Rio de Janeiro

La polizia brasiliana ha annunciato di aver arrestato due persone sospettato di voler colpire all'evento cui hanno partecipato sabato notte oltre 2 milioni di persone

La polizia brasiliana ha detto di aver sventato un progetto di attentato al maxi-concerto di Lady Gaga tenutosi la scorsa notte sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Ad essere fermati sono stati un maggiorenne e un minorenne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il primo – mente del piano – avrebbe tentato di reclutare partecipanti al concerto per colpire usando «esplosivi improvvisati». Obiettivo chiave del piano, secondo gli inquirenti, sarebbe stato quello di fornire notorietà al gruppo sovversivo, allo scopo principale di radicalizzare altri giovani e istigarli all’odio contro bambini, adolescenti ed Lgbtq+. Al concerto, offerto ai cittadini dal Comune di Rio, hanno assistito ieri sera oltre 2 milioni di persone: sulla loro sicurezza – riporta la Bbc – ha poi vigilato una maxi-squadra di 5mila agenti, oltre a droni e telecamere per il riconoscimento facciale. Dopo aver ottenuto mandati di perquisizione in diversi Stati, i poliziotti hanno arrestato la presunta mente del piano, in possesso illegale di un’arma da fuco, e un adolescente in possesso di materiale pedopornografico. L’operazione è stata chiamata “Fake Monster“, dal nome dei fan di Lady Gaga tra cui i sospetti progettavano di mescolarsi (“piccoli mostri”).

In copertina: La postar americana Lady Gaga in azione sul palco del maxi-concerto di Copacabana – Rio de Janeiro, Brasile, 3 maggio 2025 (Ansa/Epa – A. Lacerda)