«Matteo Bassetti ucciso con colpi di arma da fuoco», il finto servizio del Tg1 che fa infuriare l’infettivologo – Il video

Il servizio è stato creato con l'Intelligenza artificiale. L'infettivologo sui social: «È incredibile che la polizia postale e la magistratura non riescano a fermare tutto questo»

«Stamattina il famoso dottor Matteo Bassetti è stato mortalmente ucciso con colpi di arma da fuoco nella sua auto in un incrocio trafficato. Si è trattato di un attacco pianificato. Il giorno prima della sua morte aveva rivelato al nostro corrispondente informazioni scioccanti sul sistema sanitario, che forse gli sono costate la vita». Comincia così il servizio del Tg1, che sta circolando in queste ore sui social network. Peccato che si tratti di una notizia completamente falsa, creata ad arte con l’intelligenza artificiale.

La smentita dell’infettivologo

Il video (fake) dell’omicidio è stato diffuso in un servizio del telegiornale creato con l’Ai che simulava persino la voce del medico, amplificando la disinformazione. Bassetti ha prontamente smentito la notizia attraverso un post sui propri canali social: «Sono vivo – ha dovuto ribadire il medico – Non so più cosa dire. Continuano a falsificare la mia voce, a minacciarmi, a dire che sono morto. Ora mi accusano di essere stato ucciso. È incredibile che la polizia postale e la magistratura non riescano a fermare tutto questo».