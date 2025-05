Caso Liliana Resinovich, la rivelazione di un tecnico: «Potrei aver procurato io quella frattura alla vertebra»

Un preparatore anatomico ipotizza che la lesione alla vertebra rilevata dal team di Cristina Cattaneo sia stata provocata da lui in sede di autopsia

Si è presentato spontaneamente dagli inquirenti il preparatore anatomico che l’11 gennaio 2022, partecipò all’esame autoptico sul corpo di Liliana Resinovich, la 63enne triestina trovata morta il 5 gennaio 2022. «Potrei aver procurato io quella frattura alla vertebra della signora Resinovich», ha confessato il giovane triestino agli inquirenti. L’uomo sarà ascoltato dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, che dirige le indagini.

Le ipotesi sulla frattura della vertebra

Sulla frattura vertebrale sono state costruite diverse teorie nel corso dei mesi: la prima riguardante una torsione di Liliana durante una colluttazione, la seconda relativa a una ferita causata da una brusca frenata del suo assassino, magari mentre erano in macchina. Di recente è stata oggetto di attrito tra la difesa di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana indagato per l’omicidio della moglie, che non esclude sia stata procurata nel momento del ritrovamento del cadavere, e i consulenti dei familiari, di parere contrario. Le dichiarazioni dell’uomo ora contribuiranno a chiarire i dubbi attorno alla vicenda: stando alle sue dichiarazioni, il tecnico non esclude che alcune manovre da lui stesso eseguite sul cadavere possano aver causato la lesione alla faccetta superiore sinistra della vertebra toracica T2, rinvenuta nel corso della seconda autopsia eseguita sui resti della donna, effettuata dall’antropologa forense Cristina Cattaneo. Frattura che non era stata rilevata dalla Tac eseguita l’8 gennaio 2022, due giorni prima dell’autopsia.