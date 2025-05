Yemen, l’annuncio dell’Idf: «Evacuare immediatamente l’aeroporto di Sanaa»

Lo ha scritto su X il portavoce in lingua araba delle truppe israeliane: «Restare lì è un pericolo»

Il portavoce in lingua araba dell’Idf ha lanciato un annuncio senza precedenti su X, chiedendo a tutti coloro che si trovano nell’area dell’aeroporto internazionale di Sanaa, in Yemen, «di evacuare immediatamente» l’area e «di avvertire chiunque si trovi nelle vicinanze di allontanarsi immediatamente: la mancata evacuazione e il mancato allontanamento dal luogo vi espongono al pericolo», si legge sul post social. La tv saudita al Arabiya riferisce nel notiziario che l’attacco israeliano avverrà nelle prossime ore. L’avviso arriva dopo che ieri – lunedì 5 maggio – le forze di difesa israeliane hanno colpito obiettivi Houthi in Yemen, in risposta a ripetuti attacchi missilistici e con droni del gruppo armato contro Israele, l’ultimo dei quali ha preso di mira domenica l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

Foto copertina: ANSA / YAHYA ARHAB | Una bandiera yemenita sventola in una strada di Sana’a, Yemen, 05 maggio 2025