Enzo Iacchetti ha litigato con Gianni Morandi: «Non ci parliamo più dall’ultimo Sanremo»

Enzo Iacchetti, 72 anni, cabarettista, attore, cantante, racconta oggi la sua vita e la sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera. A Giovanna Cavalli il conduttore storico di Striscia la notizia dice che ha cominciato suonando nei night club: «Un quarto d’ora, prima delle spogliarelliste. Mi tiravano addosso i mozziconi di sigaretta. L’unico applauso lo prendevo quando annunciavo: “E ora ecco a voi Jessica”. Però 15 mila lire qua, 20 mila là, la pagnotta la portavo a casa». Anche se prima fece il bambino muto: Venne in paese il regista di una compagnia dialettale. Propose ai miei: “Ci serve un bimbo che non dica nulla, vostro figlio così quieto, è perfetto”. “Va bene, basta che torni per le dieci di sera che domani va a scuola”. Dovevo servire il tè alle amiche della zia. In silenzio. Invece non riuscivo più a stare zitto. “Ci volete anche la fetta di limone?”».

Poi è stato folgorato da Adriano Celentano: «Non avevamo la tv in casa, Sanremo si guardava alla trattoria. Adriano cantò 24 mila baci voltato di spalle al pubblico. Avevo 9 anni. “Voglio diventare come lui”». Papà Antonio le nascondeva la chitarra . «Mamma però me la passava dalla finestra. Costava tanto, me l’ero comprata a 14 anni, lavorando in una fabbrichetta del ghiaccio vicino alla Svizzera che riforniva i vagoni merci carichi di carne diretta a Milano. Mille lire all’ora, finivo bagnato fradicio». Mentre al colloquio per un lavoro in banca venne scartato perché comunista: «Portavo i capelli lunghi, ero tutto Peace&Love, suonavamo il beat alle feste dell’Unità. Mi dissero: “I capelli può tirarseli indietro, però basta con la chitarra”. “Allora non vengo”».

Poi le comparsate al Maurizio Costanzo Show: «La prima volta credevo che la puntata non fosse andata in onda. Chiamai mia madre. “Mi hai mica visto in tv?”. “Sì, eri bellissimo”». Ora ha litigato con Gianni Morandi per Sanremo: «Non ci parliamo più. Fine». Poi le offerte: «Quando Striscia faceva 12, 13 milioni a sera e batteva Affari tuoi. Cercavano di rompere la coppia con Greggio. Mi offrivano il doppio di quello che prendevo e che era già tanto. Io i soldi non li ho mai amati, li ho distribuiti agli altri». Rispose di no. «Non tradisco. Qui sto bene, nessuno mi ha mai chiesto “questo non lo devi dire”».

Infine, le ex: «Sono in ottimi rapporti con tutte, mi hanno fatto del bene e dato tanta gioia. Quando le incontro non provo niente, resta l’amicizia, che è il sentimento più bello. Quando non c’è il sesso di mezzo è meglio». Maddalena Corvaglia. «Lei per me è lo stupore. Non riuscivo a credere che si fosse innamorata di me così tanto. Era molto giovane ma molto più matura di me alla sua età. È stata una grande storia d’amore».