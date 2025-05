Milano, trovato cadavere di una donna al Parco Nord: sarebbe quello della collega di Emanuele Di Maria scomparsa da venerdì

Di Chamila Wijesuriyauna si erano perse le tracce da 48 ore: l'uomo evaso nel frattempo si è suicidato

È stato trovato all’interno del Parco Nord di Milano il cadavere di una donna. I carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione giunta al 118. Dai primi accertamenti sembra che il corpo possa essere quello di Chamila Wijesuriyauna, la collega del detenuto evaso Emanuele Di Maria, suicidatosi oggi gettandosi dal Duomo di Milano dopo aver accoltellato un altro collega dell’hotel dove lavorava. La donna di origine bengalese, 50 anni, era scomparsa venerdì: l’ultima volta era stato vista allontanarsi proprio in zona Parco Nord in compagnia di De Maria, che poco più tardi era stato di nuovo inquadrato in zona, da solo.