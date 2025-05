The Bear 4, svelata la data di uscita della nuova stagione: le novità del cast e chi resta

La quarta stagione della acclamata serie torna tra dubbi, tensioni e scelte decisive. I protagonisti affrontano nuove sfide personali e professionali, mentre il destino di The Bear resta incerto

Habemus datam. Dopo un’attesa lunga nove mesi, è tutto pronto per l’uscita della quarta stagione di The Bear, la serie tv cult che racconta la trasformazione di una paninoteca di famiglia in un ristorante di altissima cucina. L’ultimo episodio della terza stagione ha lasciato tutto in sospeso: i conti del ristorante sono disastrati, l’attesissima recensione del ristorante non si sa se è positiva o negativa. Lo chef e protagonista Carmen Berzatto, interpretato da Jeremy Allen White, è dilaniato tra la vita lavorativa e questioni private. E la sua spalla destra Syd (Ayo Edebiri) sta seriamente pensando di lasciare The Bear e sposare un progetto concorrente. Ora finalmente avremo le risposte, in quella che secondo molti potrebbe essere l’ultima stagione.

Quando esce The Bear 4 e dove vederla

Tutti gli episodi di The Bear, stagione 4, saranno disponibili in streaming a partire da mercoledì 25 giugno. In Italia usciranno sulla piattaforma Disney+. È stata FX a rivelare la data di lancio, pubblicando sui social un poster della nuova stagione. Il post rivela anche un’altra buona notizia per i fan della serie: tutti i protagonisti e personaggi principali torneranno anche nella quarta stagione.