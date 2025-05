Emanuele Pozzolo cacciato da FdI dopo lo sparo di Capodanno: «Bullismo politico, il partito è ostaggio di qualche ducetto»

Il deputato, indagato per porto illegale di armi, era già stato sospeso dal partito: «Da me solo lealtà, da FdI solo prese in giro»

Emanuele Pozzolo è stato espulso da Fratelli d’Italia. Finisce così la militanza del deputato nel partito di Giorgia Meloni, che ha votato all’unanimità per la sua estromissione. Pozzolo era balzato agli onori della cronaca poco dopo il veglione di Capodanno 2024, quando a Rosazza (Biella) un colpo di pistola ferì Luca Campana, compagno della figlia del caposcorta di Andrea Delmastro, anche lui esponente di FdI. Il colpo partì proprio dalla pistola di Pozzolo, che fu sospeso dal partito e indagato per porto illegale di armi e munizioni.

Pozzolo contro FdI

«Il partito che ho contribuito a fondare e che da sempre riunisce una bellissima comunità di persone e idee, rischia di diventare ostaggio di qualche ducetto che utilizza il bullismo politico per affrontare vicende che meriterebbero altro trattamento», commenta oggi Emanuele Pozzolo in un’intervista a La Stampa. Il deputato mostra una certa insofferenza nei confronti della decisione presa da FdI. E aggiunge: «Alla mia lealtà mi sembra che ultimamente siano corrisposte solo prese in giro».

La ricerca di un nuovo partito

Pozzolo dice di non comprendere le motivazioni della sua espulsione da FdI. Ma assicura che i suoi valori e le sue convinzioni ideologiche non sono cambiati. «Qualcuno si onora di non aver ma cambiato partito nella vita. Io mi onoro di essere rimasto fedele alle mie idee», dice il deputato, lasciando presagire il passaggio a un altro gruppo politico. Forza Italia e Noi Moderati hanno smentito trattative per un suo eventuale ingresso. E Pozzolo, almeno per il momento, assicura: «Non mi sono posto il problema di andare a cercare un altro partito in cui fare politica».

L’espulsione dopo l’intervista a Report

L’espulsione di Emanuele Pozzolo da Fratelli d’Italia arriva poco dopo le confidenze rilasciate dallo stesso deputato a Report su quanto accaduto al Capodanno 2024. Lui ha ribadito di non aver sparato. E ha pronunciato una frase che forse ha convinto i vertici del partito della premier ad allontanarlo una volta per tutte. «Eravamo tutti dentro», ha detto Pozzolo, smentendo di fatto la versione di Delmastro, che ha sempre sostenuto di non essere presente all’interno del locale al momento dello sparo.

Foto copertina: ANSA/Fabio Frustaci | Il deputato Emanuele Pozzolo