Aosta, il caso della tac in ospedale per salvare la gatta: quattro indagati. «Scavalcati due pazienti»

Chiusa l'inchiesta sul caso della micia del radiologo Fanelli (marito della senatrice leghista Spelgatti). Coinvolti due medici e due tecniche

Chiusa l’inchiesta della procura di Aosta sulla micia che caduta e feritasi lo scorso gennaio era stata sottoposta a Tac all’ospedale regionale Parini dal proprietario Gianluca Fanelli, radiologo interventista, marito della senatrice Spelgatti (della Lega). Secondo quanto sta emergendo in queste ore Fanelli e Massimiliano Natrella, primario di Radiologia, sono indagati per truffa allo Stato per timbrature non correlate; con la tecnica di radiologia Giulia Sammaritani, figlia del consigliere regionale Paolo Sammaritani (sempre della Lega), per indebita destinazione di denaro o cose mobili ed esercizio abusivo di professione; con Giulia Sammaritani e Denise Barone, tecnica di radiologia, per interruzione di pubblico servizio.

In base alle indagini dei carabinieri dei Nas di Aosta due pazienti presi in carico dal pronto soccorso che dovevano fare la Tac erano stati ritardati la sera del 20 gennaio scorso, a causa dell’accertamento diagnostico a cui era stato posto l’animale. Ecco perché nell’inchiesta c’è anche l’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio. Sulla vicenda, che sollevò polemiche, l’azienda Usl della Valle d’Aosta aveva aperto un’istruttoria di valutazione.

(in copertina foto di Werzk Luuuuuuu su Unsplash)