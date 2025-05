Meloni arriva a Tirana ed Edi Rama si inginocchia. La premier: «Lo fa solo per essere alto come me» – Il video

Il siparietto all'arrivo della premier al vertice della Comunità politica europea in Albania

Non è la prima volta che Edi Rama si inginocchia quando vede arrivare Giorgia Meloni ma oggi, 16 maggio, la scena è stata particolarmente plateale. Appena la premier ha iniziato a camminare sul tappeto rosso di ingresso al vertice della Comunità politica europea, che riunisce 47 paesi e al quale partecipa anche Volodymyr Zelensky, il primo ministro albanese, recentemente confermato, si è inginocchiato giungendo le mani al centro della piazza Skanderbeg. Lei prima gli ha detto «Edi» rimproverandolo divertita, quindi ha commentato rivolta alla stampa: «Lo fa solo per essere alto come me». Il premier albanese indossa un paio di scarpe di ginnastica bianche con il logo della Comunità Politica Europea, una stella giallo-blu. Meloni, dopo un breve colloquio con la stampa, è entrata nella sede dell’Opera nazionale.

I motivi del legame

Rama e Meloni, sebbene appartengano a famiglie politiche opposte, hanno un evidente rapporto di simpatia personale. Proprio ieri, Rama ha fatto sapere che i centri per il rimpatrio di migranti aperti in Albania in collaborazione con l’Italia non saranno replicati per altri paesi (gliel’aveva chiesto il premier laburista Starmer). L’Italia sostiene l’ingresso dell’Albania nell’Unione europea e i due paesi hanno anche sottoscritto accordi economici soprattutto per la realizzazione di cavi che trasportino energia tra le due sponde dell’Adriatico.