Max Verstappen vince il gran premio di Imola. Niente podio per le Ferrari: Hamilton finisce 4° e Leclerc 6°

Gara dominata dal pilota olandese, che stacca le due McLaren

Max Verstappen si aggiudica il Gran Premio d’Italia dopo aver dominato la gara dall’inizio alla fine. Il pilota olandese della Red Bull ha superato Oscar Piastri al primo giro in curva 1 e da allora non si è più fatto riprendere. Alle sue spalle si sono piazzati le due McLaren di Lando Norris e lo stesso Piastri. Indietro le Ferrari con Lewis Hamilton al quarto posto e Charles Leclerc al sesto. Weekend da dimenticare per Antonelli, che ha accusato un guasto e si è ritirato dalla gara.

Edizione da record per Imola

Quella del 2025 è stata un’edizione da record per il gp di Imola, che ha registrato 242mila tifosi nel fine settimana, tra le tribune e i prati. «L’incremento dell’affluenza del pubblico a Imola rispetto allo scorso anno rappresenta un risultato estremamente significativo, frutto di un efficace lavoro di squadra che testimonia la capacità organizzativa del sistema-Italia», ha commentato il ministro per lo Sport, Andrea Abodi.

Foto copertina: ANSA/Danilo Di Giovanni | Max Verstappen sul circuito di Imola