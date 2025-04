«Michael Schumacher ha firmato il casco dell’ex pilota Jackie Stewart», il ruolo della moglie e il gesto che emoziona i fan – Il video

Il gesto per la raccolta fondi per l'associazione «Race Against Dementia». Un raro segnale verso l'esterno dalla famiglia dell'ex pilota tedesco, dopo il tragico incidente del dicembre 2013

Michael Schumacher ha firmato con le iniziali «M.S.» un vecchio casco di Jackie Stewart, indossato di nuovo dall’ex pilota britannico prima del Gp del Bahrein. A rivelarlo è stato lo stesso Stewart in un’intervista al Daily Mail, e poi con un video pubblicato sui suoi canali social. Il casco, pronto a essere venduto a un’asta di beneficenza per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Race Against Dementia” fondata proprio da Stewart, è stato autografato anche da tante altre stelle della Formula 1: da Lewis Hamilton a Max Verstappen, fino a Mario Andretti e Nelson Piquet, e da tanti altri campioni. Ma quella Schumi ha un valore speciale, viste le attuali condizioni di salute dell’ex ferrarista. Ad aiutarlo – scrive il giornale inglese – è stata la moglie Corinna. «È meraviglioso che Michael abbia potuto firmare il casco per questa importante causa – ha raccontato Stewart al giornale inglese – è una malattia per la quale non esiste una cura. Sua moglie lo ha aiutato e così ha completato il set (di firme, ndr) di ogni singolo campione che è ancora con noi».

Dal 29 dicembre 2013, giorno del drammatico incidente sulle nevi di Méribel, sono state pochissime le occasioni in cui c’è stata un’apertura verso l’esterno dalla famiglia di Schumacher. Tra queste, il documentario su Netflix di qualche anno fa, in cui la moglie e i figli del campione tedesco hanno condiviso ricordi e testimonianze toccanti sulla sua vita e sul difficile percorso affrontato dopo l’incidente. Il casco sarà messo all’asta e contribuirà a raccogliere fondi a favore dell’associazione Race Against Dementia, fondata dallo stesso ex pilota britannico. Alla moglie di Stewart, Helen, è stata diagnosticata la demenza senile nel 2014 e l’organizzazione mira a finanziare un nuovo test del sangue attualmente in fase di sviluppo presso l’Università di Cambridge.