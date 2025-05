Una serra di marijuana nel castello di Santa Marinella: arrestato il nobile Odescalchi

Fermato durante un controllo a causa di uno spinello. Aveva 466 grammi e 23 piantine in casa

Andrea Odescalchi è stato arrestato un’altra volta. All’erede della nobile famiglia romana era già successo nel 2016. E per lo stesso motivo. Stavolta, racconta Il Messaggero, i carabinieri lo hanno fermato ad aprile. Per aver coltivato marijuana nel giardino del castello di Santa Marinella. Dieci anni fa i carabinieri trovarono 35 piante di marijuana. Il mese scorso erano 23. Anche stavolta Odescalchi è stato fermato durante un controllo e trovato con uno spinello.

Visto che c’era un precedente, i militari hanno deciso di perquisire la casa del nobile. Dove sono stati trovati 466 grammi di marijuana, poi in un’area del giardino del castello ecco che in due piccole serre sono state scovate le piante di altezza variabile tra i 40 e i 165 centimetri. L’accusa contestata a Odescalchi è detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato in sede di Direttissima e per l’uomo sono stati disposti infine i domiciliari. Il castello di Santa Marinella, di proprietà dello zio di Andrea, è da tempo location per cerimoni e matrimoni.