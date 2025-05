Garlasco, il giorno degli interrogatori: al tribunale di Pavia arriva Stasi. Sempio non si presenta. Ma c’è Corona: ed è show per i media

La reazione differente degli avvocati: quello di Stasi parla. La legale di Sempio posta su Instagram: «Guerra dura senza paura»



Andrea Sempio non si presenta mentre Alberto Stasi, finora l’unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi è giunto in Tribunale a Pavia. Sono queste le due differenti facce nel giorno degli interrogatori per il caso di Garlasco. Sempio, unico indagato per il nuovo filone d’inchiesta ha deciso di adottare una linea differente rispetto a Stasi, oggi sentito come persona informata sui fatti e attualmente in semilibertà. Stasi è entrato dalla porta carraia del Palazzo di giustizia, sul retro, senza scendere dalla vettura. Anche perché davanti all’ingresso una folla di giornalisti attende i protagonisti di questa storia.

Corona: «Il procuratore ha prove su Sempio che non può utilizzare»

A fare a sua volta uno show nello show è Fabrizio Corona che, dopo le rivelazioni di ieri nel suo canale Youtube, si è presentato davanti agli inviati tv. «Io da chi lo so non ve lo dico, io vi sto dicendo che il procuratore Napoleone ha da tre anni, da quattro anni, delle prove che non può utilizzare. Vi dico una cosa in più da quanti anni e’ indagato Sempio? Da sei anni. Perché ha indagato Sempio? Perché il procuratore lo sa che è colpevole, lo sa perché ha le prove, ma non le può utilizzare», ha detto l’ex re dei paparazzi. «Una persona, molto probabilmente l’avvocato De Rensis – ha aggiunto Corona – ha fatto per tre anni delle investigazioni abusive. Cosa significa? Che ha riscontrato dopo tre anni di indagine chi sono i veri colpevoli, che non è Stasi e sono più di quattro, è riscontrato da delle oggettive prove». Corona ha poi riferito che «il supertestimone è andato prima dalla famiglia Poggi, la famiglia non lo ha voluto ascoltare quando sosteneva che il colpevole non è Stasi». «Io sono qui per fare il mio lavoro, come voi giornalisti. Nessuno mi ha chiamato. Pero’ sta roba che non capite, che ci sono delle prove, certe io non lo dico per spettacolarizzare la mia immagine, non ne ho più bisogno a 51 anni. Posso smettere di lavorare a vita», ha concluso.

La reazione differente degli avvocati: quello di Stasi parla. La legale di Sempio posta su Instagram

«Alberto Stasi non conosceva Andrea Sempio, assolutamente. Adesso andiamo a spiegare tutto ai magistrati», ha dichiarato il legale del condannato, Antonio De Renzis, che sostiene che ci siano dei buchi nella vicenda. «Non so se riscriveremo questa storia, so che la stiamo ridisegnando. Adesso vediamo questo disegno dove ci porterà, però c’è molta fiducia e molto rispetto per l’operato della magistratura che non credo operi sulla base di un’idea, come ho sentito, né tantomeno su tesi strampalate». L’avvocata Angela Taccia, che difende Andrea Sempio insieme al collega Massimo Lovati scrive in una storia su Instagram: «Guerra dura senza paura». «CPP we love you», aggiunge, insieme ad un cuoricino blu. E per CPP probabilmente non si intende un gruppo musicale bensì il codice di procedura penale: articolo 375 comma 4. «L’invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione». Se questa tempistica non viene rispettata Sempio, anche da indagato, può non presentarsi. Secondo quanto riporta Repubblica la notifica sarebbe stata fatta giovedì scorso, il 15 maggio, quando Sempio e la madre furono convocati a Milano per la restituzione dei cellulari sequestrati nella maxi-perquisizione estesa al canale di Tromello.