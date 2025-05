Svolta a Garlasco, l’impronta sporca di sangue vicino al corpo di Chiara Poggi: «È la mano di Andrea Sempio». L’esclusiva del Tg1

L'impronta sul muro sporca di sangue è in una perizia disposta dagli inquirenti. Ed è stato argomento dell'interrogatorio di oggi di Alberto Stasi

Ennesima svolta nel caso Garlasco. Secondo nuovi accertamenti scientifici disposti dalla procura di Pavia sarebbe stata rinvenuta l’impronta della mano di Andrea Sempio, al momento unico indagato nel nuovo filone d’indagine, accanto al corpo di Chiara Poggi. Ne danno notizia i social del Tg1, annunciando per stasera un servizio dedicato. Dell’impronta sul muro si parla nella perizia disposta dagli inquirenti, a quanto si apprende, anche al centro dell’interrogatorio di oggi di Alberto Stasi.

Ci sarebbe l’impronta di Andrea #Sempio accanto al cadavere di Chiara #Poggi. Lo rivela una perizia disposta dalla procura di #Pavia in merito ai nuovi accertamenti disposti per fare luce sul delitto di #Garlasco.#Tg1 pic.twitter.com/ZYeqLGeUw5 — Tg1 (@Tg1Rai) May 20, 2025

L’impronta di Sempio nel sangue di Chiara Poggi

Già il 9 luglio 2020 i carabinieri dei Nucleo investigativo di Milano avevano messo nero su bianco quanto fosse «logico-fattuale che l’impronta sulla parete delle scale appartenga all’assassino», come ricorda su Repubblica Massimo Pisa. Si tratta del «contatto papillare n.33 evidenziato dall’UV». Un’impronta sporca di sangue, che sarebbe stata lasciata sul muro prima che il corpo di Chiara Poggi fosse lasciato scivolare sulle scale per seminterrato della villetta di Garlasco. Quella impronta però non era stata mai analizzata in modo compiuto. All’epoca, la procura guidata da Mario Venditti scartò il suggerimento dei carabinieri. Cosa che non è avvenuta oggi, visto che gli specialisti della Omicidi delegati dai pm insistono su quegli indizi.

Cosa ha detto Alberto Stasi nell’interrogatorio in procura

Secondo l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, oggi è stata una giornata molto positiva: «Siamo molto contenti di essere venuti e aver risposto a tutte le domande – ha aggiunto – Noi abbiamo avuto fiducia in questa indagine sin dal primo giorno e continuiamo ad averla, sempre più forte». De Rensis non è voluto entrare in particolari dell’indagine e non ha commentato l’assenza di Andrea Sempio. «Alberto sta bene, è sereno e rispettoso della condanna. Ha risposto a tutte le domande», ha detto De Rensis.

Non è prevista una nuova convocazione per Sempio

Dopo la decisione di Sempio e dei suoi legali di non presentarsi all’interrogatorio di oggi in Procura a Pavia, gli inquirenti riflettono su una eventuale riconvocazione, atto che al momento non viene previsto. Ad apprenderlo è l’Ansa, tramite fonti qualificate.