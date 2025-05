Progetto Homecoming, via ai primi rimpatri volontari negli Usa: mille dollari e volo pagato per tornare a casa

Così conserveranno la possibilità di tornare legalmente

“Mamma mia dammi cento lire che in America voglio andar”, cantavano i contadini del Nord Italia intorno al 1850, quando la migrazione verso gli Stati Uniti era soprattutto europea. Altri tempi. Con l’inflazione che galoppa oggi c’è chi riceve mille dollari. Ma non per andare: per tornare. Il Progetto Homecoming dell’amministrazione di Donald Trump prevede che i migranti privi di documenti trovati nel territorio Usa possano tornare a casa. Con un volo diretto e un’indennità. E conservando la possibilità di tornare negli Stati Uniti legalmente un giorno.

Il primo volo diretto in Honduras e in Colombia è decollato da Houston in Texas. A bordo erano in 64. «Ognuno di loro ha ricevuto assistenza per il viaggio, un’indennità di 1.000 dollari. E mantiene la possibilità di poter tornare un giorno legalmente negli Stati Uniti», si legge in un comunicato ufficiale del dipartimento Usa. Nel dettaglio, 38 persone sono state rimpatriate in Honduras e 26 in Colombia. La Segretaria per la sicurezza interna, Kristi Noem, ha esortato gli altri migranti senza documenti presenti nel Paese ad aderire al programma: «Controllate come partire e ricevete un sostegno finanziario per tornare a casa. Se non lo fate, rischiate di essere multati, arrestati, deportati e non vi sarà mai più permesso di tornare».