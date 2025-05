L’ultimo assalto di Trump all’Università di Harvard: così impedisce l’iscrizione agli studenti stranieri. E caccia chi già frequentava

L'anticipazione del New York Times con una lettera inviata all'ateneo con cui la Casa Bianca revoca la certificazione per accogliere nuovi studenti internazionali

Nuovo scontro tra l’amministrazione Trump e l’Università di Harvard, dopo che la Casa Bianca ha annunciato la revoca immediata della certificazione che permette all’ateneo di iscrivere studenti internazionali. Una mossa che intensifica la pressione sul prestigioso campus affinché si allinei alla linea politica del presidente. In una lettera indirizzata ad Harvard e ottenuta dal New York Times, il Segretario per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem ha comunicato la decisione: «Vi informo che, con effetto immediato, la certificazione del Programma Studenti e Visitatori di Scambio dell’Università di Harvard è revocata».

Bloomberg: «Gli studenti stranieri di Harvard devono trasferirsi»

La revoca impedisce all’ateneo di rilasciare i documenti necessari per l’ottenimento dei visti a studenti stranieri. Secondo quanto riferito da Bloomberg, gli universitari internazionali attualmente iscritti dovranno invece trasferirsi in altri istituti o rischieranno di perdere il proprio status legale negli Stati Uniti. Alla base della decisione, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sostiene che Harvard avrebbe creato un «ambiente non sicuro» all’interno del campus, senza però fornire ulteriori dettagli pubblici sulle accuse. Né l’ateneo né il DHS hanno rilasciato commenti ufficiali. Secondo i dati sulle iscrizioni universitarie, quest’anno circa 6.800 studenti internazionali hanno frequentato Harvard, pari a circa il 27% del corpo studentesco. Questo dato è in aumento rispetto al 19,7% del 2010.