Bruce Springsteen come Joe Biden: inciampa e cade «abbattuto» da Trump. La vendetta (social) del leader Usa sulla rockstar – Il video

Il nuovo nemico pubblico di Donald Trump si chiama Bruce Springsteen. La rockstar ha attaccato duramente il presidente Usa la scorsa settimana dialogando col pubblico del suo concerto a Manchester, in Regno Unito: «La mia patria, l’America che amo e che è stata un faro di speranza e libertà per 250 anni, è ora nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice», aveva detto Springsteen. Trump gli aveva risposto a muso duro sui social, dandogli dello «stronzo, invadente, odioso e senza talento». «Ha sostenuto in maniera dichiarata il corrotto Joe Biden – aveva rincarato la dose – uno stupido mentalmente incapace nonché il nostro peggior presidente di sempre che ha quasi distrutto il nostro Paese». Ora a qualche giorno di distanza Trump torna alla carica associando direttamente Springsteen a Biden, che ha appena annunciato di soffrire di cancro ala prostata, sul piano fisico: in un breve video pubblicato sui suoi social il presidente Usa si fa beffe di una caduta sul palco della rockstar, mettendola plasticamente a confronto con un suo colpo “da maestro” sul campo da golf. Nel video-montaggio del team del leader Usa, è la pallina stessa scagliata da Trump a far crollare a terra Springsteen. Stesso trattamento (social) riservato durante la campagna elettorale al malcapitato Joe Biden. «Tenga la bocca chiusa finché non torna nel Paese. Poi vedremo tutti come andrà a finire per lui!», Trump aveva minacciato Springsteen la scorsa settimana. Ora il sequel è servito.