Joe Biden dopo l’annuncio della malattia: «Il cancro ci tocca tutti». Il tweet di ringraziamento per la solidarietà

Nel frattempo, dopo il messaggio di Trump di ieri, l'ex presidente Usa oggi ha ricevuto una lettera da Re Carlo III

L’ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rompe il silenzio dopo che ieri, 18 maggio, il suo ufficio ha rivelato la presenza di «una forma aggressiva di cancro alla prostata con metastasi ossee». In un tweet, ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che gli hanno manifestato sostegno. «Il cancro ci tocca tutti», ha premesso in un post su X. «Come molti di voi, Jill ed io abbiamo imparato che siamo più forti nei momenti di difficoltà. Grazie per averci sollevato con amore e sostegno», ha aggiunto, allegando una foto con la moglie e il gatto.

Il cancro di Biden

Un portavoce del suo ufficio ieri ha fatto sapere che la diagnosi all’ex presidente è arrivata dopo alcuni accertamenti clinici che avevano evidenziato la presenza di un piccolo nodulo. «Pur trattandosi di una variante più aggressiva della malattia, il tumore risulta essere sensibile agli ormoni, il che consente una gestione efficace e mirata», si legge nella nota. D’altronde, le condizioni di salute di Biden sono state sotto i riflettori soprattutto durante l’ultima campagna elettorale.

La lettera di Re Carlo III per Biden

Dopo il messaggio di solidarietà di Donald Trump di ieri, ora è arrivato anche quello di Re Carlo III. Quest’ultimo ha scritto una lettera di incoraggiamento a Biden, secondo quanto reso noto da fonti del palazzo reale britannico. I contenuti del testo, però, sono privati e non sono stati divulgati. Anche Re Carlo è alle prese con un cancro diagnosticato all’inizio del 2024.