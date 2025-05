È morto Sebastião Salgado, il celebre fotografo brasiliano aveva 81 anni

«Ha fatto germogliare l’idea che la restaurazione ambientale sia anche un profondo atto d’amore per l’umanità», si legge nel post dell’Istituto Terra, da lui fondato

È morto all’età di 81 anni il celebre fotografo e fotoreporter brasiliano Sebastião Salgado. Lo ha annunciato venerdì 23 maggio l’Académie des Beaux-Arts a Parigi. La notizia è stata confermata anche dall’Istituto Terra, da lui fondato. «Con immenso dolore, comunichiamo la scomparsa di Sebastião Salgado, nostro fondatore, maestro ed eterno ispiratore – si legge nel post -. Sebastião è stato molto più di uno dei più grandi fotografi del nostro tempo. Insieme alla sua compagna di vita, Lélia Deluiz Wanick Salgado, ha seminato speranza dove c’era devastazione e ha fatto germogliare l’idea che la restaurazione ambientale sia anche un profondo atto d’amore per l’umanità. Ha svelato il mondo e le sue contraddizioni; la sua vita, il potere dell’azione trasformativa. In questo momento di lutto, esprimiamo la nostra solidarietà a Lélia, ai suoi figli Juliano e Rodrigo, ai suoi nipoti Flávio e Nara, e a tutti i familiari e amici che condividono con noi il dolore di questa immensa perdita. Continueremo a onorare il suo lascito, coltivando la terra, la giustizia e la bellezza in cui ha sempre creduto come possibili da restaurare», conclude.

Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel, les membres et correspondants de l’Académie des beaux-arts ont l’immense tristesse de faire part du décès, ce vendredi 23 mai à l’âge de 81 ans, de leur confrère Sebastião Salgado. pic.twitter.com/qyPcpPVRN2 — Académie des beaux-arts (@AcadBeauxarts) May 23, 2025

Foto copertina: INSTAGRAM / ISTITUTO TERRA