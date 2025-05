Livorno, 27enne trovato morto nel bosco: i familiari lo cercavano da ieri sera

Sul corpo non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza, ferite o tracce di sangue. Indaga la procura

Il corpo senza vita di un giovane di 27 anni, residente a Firenze, è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi in un bosco nei pressi di Rosignano, in provincia di Livorno. A fare la tragica scoperta è stato un familiare, che lo stava cercando dopo che il ragazzo aveva fatto perdere le proprie tracce dalla sera precedente. Il parente, arrivato nella zona dove la famiglia possiede un’abitazione, ha notato l’auto del giovane parcheggiata in modo ordinato in una zona boscosa. Poco distante, il corpo del 27enne giaceva a terra, privo di vita. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che hanno isolato l’area per permettere i rilievi.

Non ci sono tracce di sangue nel punto di ritrovamento del cadavere

Secondo quanto trapelato, sul corpo non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza, ferite o tracce di sangue. Tuttavia, le indagini sono nelle fasi iniziali e si attende l’esito del primo esame esterno da parte del medico legale, giunto sul posto nel tardo pomeriggio. La procura di Livorno è stata subito informata e non è escluso che venga disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Il giovane era conosciuto nella zona, dove si recava spesso per far visita alla sorella anche per trascorrere lunghi periodi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e non escludono alcuna pista.