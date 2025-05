Il governo pone la fiducia sul decreto sicurezza, l’ira delle opposizioni: «Un insulto al Parlamento e agli italiani». Scontri in piazza

La mossa annunciata in Aula dal ministro Piantedosi. A Roma manifestanti tentano di sfondare il cordone di polizia: respinti

Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto sicurezza al termine della discussione generale sul provvedimento. A chiedere la fiducia per conto dell’esecutivo è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «Il governo ha apprezzato la discussione generale, anche lunga, che si è svolta sul testo. Per noi questo è un provvedimento strategico per valorizzare il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e contiene misure decisive per la sicurezza», ha sottolineato il capo del Viminale, citando ad esempio, tra l’altro, alcune misure contro il terrorismo e sull’occupazione di case o l’aumento dei fondi per le spese legali di forze dell’ordine o agenti indagati per fatti inerenti al servizio. Sul piede di guerra invece le opposizioni. Per Toni Ricciardi (Pd), il governo «uccide la democrazia poco alla volta lasciandola adagiare come la rana nell’acqua bollente finché non sarà più in grado di reagire e perirà. Così si riassume il dl Sicurezza, un provvedimento che mina e uccide passo per passo la democrazia». La domanda da porsi per Ricciardi è dunque «se ha ancora senso il ruolo che il Parlamento svolge». Di avviso simile il segretario di +Europa Riccardo Magi, secondo cui «il dl Sicurezza costituisce una rottura dell’ordine costituzionale, un insulto al Parlamento e ai cittadini italiani».

Alta tensione al corteo contro il decreto sicurezza

Oltre che tra i banchi del Parlamento, il decreto sicurezza desta da mesi polemiche accese pure nel Paese. Questa mattina vi sono stati momenti di forte tensione a Roma quando i partecipanti alla manifestazione convocata in piazza Barberini hanno tentato di forzare lo sbarramento delle forze dell’ordine su via del Tritone, a protezione dell’accesso verso Palazzo Chigi e Montecitorio. I manifestanti, alcuni dei quali con casco e volto coperto, hanno anche tentato di colpire gli agenti con dei bastoni: sono stati contenuti dalla polizia con gli scudi e i manganelli.

In copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in aula al Senato durante le interrogazioni a risposta immediata del Question Time – Roma, 22 maggio 2025.