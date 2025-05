Stupro di gruppo a Palermo, pena più alta all’ex minorenne: confermata la condanna a otto anni e otto mesi

Riccardo Parrinello oggi ha quasi diciannove anni, ma all'epoca dei fatti al Foro Italico, era poco meno che 18enne. Ecco perché, secondo la Cassazione, ha avuto più anni di carcere rispetto agli altri imputati

Riccardo Parrinello, oggi di quasi diciannove anni, ma all’epoca dello stupro di gruppo del Foro Italico, a Palermo (risalente al 7 luglio 2023), minorenne, ha ricevuto otto anni e otto mesi per violenza sessuale. Il ragazzo è stato giudicato dalla magistratura minorile e la stessa pena che ha ricevuto in primo e secondo grado è oggi confermata in Cassazione. Gli altri imputati, già maggiorenni, la sera in cui la giovane di 19 anni fu attirata in una trappola e brutalizzata in un cantiere abbandonato della Marina, hanno ricevuto pene meno pesanti. Elio Arnao, Gabriele Di Trapani Angelo Flores e Christian Maronia sono stati condannati a sette anni, Cristian Barone invece a 6 anni e 4 mesi. Tutti e cinque, rinunciando all’appello, hanno ottenuto, grazie alla riforma Cartabia, un ulteriore sconto di un sesto della pena.

Parrinello colui che «ha istigato gli altri alla violenza di gruppo»

Solo Samuele La Grassa (condannato a 4 anni) ha fatto ricorso rispetto alla sentenza del tribunale. Non aveva materialmente agito sulla vittima, giocandosi quindi le attenuanti. Rispetto ai sei maggiorenni il giovanissimo Parrinello, nonostante lo sconto del rito abbreviato e le attenuanti per aver agito nella minore età, è ritenuto colui che avrebbe istigato e spinto gli altri a violentare la ragazza, picchiandola mentre la costringevano a fare sesso con cinque ragazzi contemporaneamente, mentre Flores faceva le riprese e La Grassa guardava.