X Factor, il nuovo giudice dell’edizione 2025 sarà Francesco Gabbani

Il cantautore 42enne di Carrara sostituirà Manuel Agnelli, in uscita dallo show per presunti dissidi mai confermati con Achille Lauro

Il quarto giudice dell’edizione 2025 di X Factor sarà Francesco Gabbani. Sarà dunque il cantautore 42enne di Carrara a sostituire Manuel Agnelli, il giudice che, pare per dissidi con Achille Lauro mai confermati ha scelto di abbandonare la nave. Gabbani dunque si unirà a Jake La Furia, Paola Iezzi e lo stesso Lauro, anche lui dato in forse fino a un paio di settimane fa. La conduzione rimarrà nelle mani di Giorgia, lo scorso anno protagonista di un convincente esordio nel nuovo ruolo, cosa confermata dalla stessa cantante tramite Instagram. Gabbani quindi torna a X Factor dopo essere stato ospite nel 2023, cantando la sua Viceversa in duetto con Il Solito Dandy.

Il curriculum di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani potrebbe essere la scelta perfetta per X Factor, non solo perché artista di spessore, per lui quattro album in studio e due vittorie al Festival di Sanremo su quattro partecipazioni, nel 2016 nella sezione giovani con Amen e l’anno dopo promosso tra i big con Occidentali’s Karma, ma anche per la sua esperienza televisiva. Gabbani infatti ha condotto due stagioni (2021-2023) di Ci vuole un fiore su RaiUno, show sulle tematiche riguardanti l’ecosostenibilità. Non uno strabiliante successo, ma pur sempre gavetta di lusso davanti alle telecamere. A proposito di telecamere, Gabbani nella sua carriera non ha nemmeno disdegnato quelle del cinema, nel 2022 infatti rientra nel cast di La donna per me di Marco Martani.