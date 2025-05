Gaza Foundation, al via la distribuzione degli aiuti sostenuta da Israele. Hamas infuriata minaccia chi ritira i pacchi e offre cibo gratis

La fondazione privata Usa ha aperto i primi due punti di distribuzione nel sud della Striscia. I miliziani pronti a impedirne il lavoro con ogni mezzo

Armi, minacce e cibo gratis alla popolazione: nella Striscia di Gaza, Hamas non sembra avere la minima intenzione di lasciare la gestione degli aiuti umanitari in mano alla Gaza humanitarian foundation (Ghf). L’organizzazione Usa, che ha l’appoggio del governo e dell’esercito israeliano, ha comunicato di aver attivato due dei quattro centri di distribuzione previsti nel sud dell’enclave palestinese, tra Rafah e Khan Younis. Un piano che i miliziani sciiti, così come le Nazioni Unite, hanno già bollato come inaccettabile e «destinato al fallimento». Ai comunicati ufficiali, però, Hamas ha aggiunto anche le prime concrete mosse sul campo. Secondo la stessa organizzazione, infatti, Hamas avrebbe posizionato un posto di blocco sulla strada che porta ai camion di aiuti e avrebbe minacciato di «accogliere con cura» tutti i civili che avessero ricevuto cibo dalla Ghf. Parallelamente, fa sapere Channel 12, Hamas avrebbe iniziato a distribuire cibo gratuitamente, piazzandosi in diretta competizione con la “cordata” israelo-americana.

I primi pacchi distribuiti a Gaza

Pasta, farina, tahina, riso, salsa di pomodoro, fave, tè, biscotti e altri prodotti alimentari. Questo sarebbe il contenuto dei primi pacchi alimentari che, alle 14.40 di martedì 27 maggio, i primi 400 capifamiglia avevano ritirato, così da permettere l’approvvigionamento di oltre 2.500 persone. Intorno ai camion, il cui numero non è stato specificato, è previsto il servizio di sorveglianza armata da parte di un’agenzia privata americana. Allargando il raggio, invece, il monitoraggio della zona è affidato alle truppe israeliane dell’Idf.

Il cibo «come arma di guerra» e le dimissioni del direttore della Ghf

È proprio questo elemento che fa storcere, e non poco, il naso all’Onu e ad Hamas. Il timore, infatti, è che Tel Aviv voglia «usare il cibo come arma di guerra», arrivando a controllare e decidere anche chi ha diritto a riceverlo e chi no. Secondo quando scrive il Guardian, la Gaza foundation ha il compito di selezionare le famiglie destinatarie dei pacchi alimentari solo tra quelle senza alcun legame con i militanti di Hamas. Come distinguerle? Potenzialmente, scrive il quotidiano inglese, utilizzando anche il riconoscimento facciale o la tecnologia biometrica. Per paura che alla fondazione non fosse permesso di operare in maniera indipendente, domenica 25 maggio il direttore della Ghf Jake Wood aveva rassegnato le dimissioni. «Non è possibile attuare questo piano rispettando rigorosamente i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza», ha puntualizzato in una dichiarazione.