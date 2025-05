Bologna, 59enne trovato morto in casa: gestiva un cannabis shop. Caccia al killer, si cerca anche l’arma

Giuseppe Marra, originario di Aosta, è stato trovato cadavere con ferite alla testa nel suo appartamento. A dare l'allarme la compagna, poi ricoverata sotto shock

Giuseppe Marra, un uomo di 59 anni originario di Aosta, è stato trovato morto questa mattina, martedì 27 maggio, in un palazzo in via Zanolini, nella prima periferia Est di Bologna. L’uomo è stato trovato a pancia in giù e con ferite al capo nell’ingresso del suo appartamento al terzo piano. A dare l’allarme è stata la compagna convivente, anche ella originaria di Aosta, che è corsa in strada con i vestiti sporchi di sangue per chiedere aiuto ai vicini. I due vivevano in via Zanolini dal 2021 e gestiscono un negozio di cannabis legale, in centro storico.

L’allarme e le indagini

I carabinieri ora indagano per omicidio e stanno scandagliando i cassonetti e le aiuole della zona alla ricerca dell’arma del delitto, presumibilmente un oggetto contundente. Al momento sembra che dalla casa non manchino oggetti di valore, per cui è esclusa l’ipotesi della rapina finita male. Al momento dell’accaduto la donna stava ancora dormendo ed è stata quindi portata in ospedale, sotto shock. Dalle prime informazioni la coppia era insieme da anni, aveva avuto un periodo di crisi ma si stava riavvicinando. Non risultano precedenti per entrambi.