Nessuno studio Giapponese dimostra un collegamento tra vaccini Covid e il fantomatico “turbo cancro”

Il turbo cancro è una forma di tumore a rapido sviluppo che non esiste nella letteratura scientifica

Diverse condivisioni Facebook stanno rilanciando un post dove a sua volta si cita uno studio di ricercatori giapponesi. Per la precisione è un articolo preprint, ovvero ancora in attesa di revisione. Secondo la narrazione No vax il paper avrebbe dimostrato un collegamento tra vaccini Covid e «turbo cancro». Vediamo di cosa si tratta.

Per chi ha fretta:

Secondo un post uno studio giapponese avrebbe dimostrato il collegamento tra vaccini Covid e turbo cancro.

Il turbo cancro è una forma di tumore a rapido sviluppo che non esiste nella letteratura scientifica.

Lo studio in attesa di revisione citato dai No vax è basato su un campione limitato e ignora altri fattori confondenti.

Analisi

Le condivisioni sul presunto collegamento tra vaccini Covid e il fantomatico turbo cancro si presentano con la seguente didascalia:

Il Giappone conferma che i “vaccini” contro il Covid causano il “turbo cancro”

Vaccini Covid e turbo cancro in Giappone

Di narrazioni sul turbo cancro come evento avverso dei vaccini Covid ci eravamo già occupati qui e qui. Occorre subito chiarire che il «turbo-cancro» non esiste. È una leggenda No vax basata sulla credenza che i vaccinati contro la Covid svilupperebbero tumori a rapido sviluppo. Come è stato per il termine «siero» per riferirsi ai vaccini, o con «Vaids» per definire una fantomatica immunodeficienza da vaccino, parliamo sempre di totali invenzioni che non dovrebbero comparire negli articoli scientifici, se i ricercatori vogliono superare un serio processo di revisione paritaria (la peer review). Infatti il termine non compare nello studio in oggetto.

Come riportano gli stessi ricercatori elencando i limiti del loro studio, si tratta di una ricerca comprendente 96 casi. Parliamo di un numero molto piccolo di pazienti affetti da cancro al pancreas (PC). «Esiste una possibilità di bias nel campione selezionato per le misurazioni», spiegano gli autori. Inoltre il numero di dosi di vaccino considerate «non teneva conto delle vaccinazioni successive ricevute dopo il prelievo di sangue o dell’anamnesi di COVID-19».

Senza contare che lo studio non tiene conto di eventuali fattori confondenti come altre patologie di cui i pazienti potevano essere affetti, eventuali trattamenti concomitanti, eccetera. «La ricerca futura dovrebbe includere una dimensione di coorte più ampia – ammettono i ricercatori – e indagare ulteriori meccanismi coinvolti nell’immunità al SARS-CoV-2 dopo la vaccinazione». Insomma, parliamo di un documento che per come viene descritto dagli stessi ricercatori non può dimostrare un collegamento tra vaccini Covid e quello che i No vax chiamano turbo cancro.

Conclusioni

Abbiamo visto che il turbo cancro non esiste. Si tratta di un falso mito No vax, come la Vaids o l’idea che i vaccini siano definibili «sieri». Inoltre lo studio giapponese che dovrebbe dimostrare un collegamento tra vaccini Covid e questa fantomatica forma di tumore presenta grossi limiti e non può certo essere considerato una fonte adeguata a sostenere la narrazione in oggetto.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.