Botte, pugni e tirate di capelli ai diplomi delle elementari, la rissa in Arkansas davanti ai bambini che urlano: «Basta, fermatevi» – Il video

Ua scena di completo caos, quella tra i corridoi della scuola elementare. La dinamica è poco chiara: due madri iniziano una rissa e trascinano altri genitori in una zuffa da wrestling. Il distretto scolastico minaccia: «Tolleranza zero»

Urla, spintoni poi si passa alle maniere forti: calci, pugni. Un vero e proprio Royal ramble, per gli amanti del wrestling, nel bel mezzo dei corridoi di una scuola elementare. In sottofondo si sentono le grida di allarme: «Basta, basta, fermatevi». A pregare i protagonisti della rissa di fermarsi sono i bambini, che a occhio avranno tra i 7 e i 10 anni. Chi, invece, è impegnato in un incontro improvvisato di lotta libera sono alcuni dei genitori. È accaduto in Arkansas, negli Stati Uniti nella Faulk Elementary di West Memphis durante una cerimonia di consegna del diploma.

Lo scoppio della lite e l’intervento (non pacifico) degli altri genitori

Dal video, poco chiaro vista la confusione della scena, sembrerebbe che a iniziare lo scontro frontale inizi da due delle madri presenti. I presenti, in particolare due uomini, sembrano inizialmente intromettersi per provare a separarle. Finiscono anche loro, però, per caricare il braccio in pugni e tirate di capelli collettive.

La reazione del distretto scolastico: «Tolleranza zero»

«Azioni inaccettabili che no saranno tollerate», così il distretto scolastico ha già annunciato la sua politica di «tolleranza zero» contro i genitori protagonisti della rissa. «Il distretto collabora pienamente con la polizia e sosterrà attivamente gli sforzi per perseguire i responsabili con il massimo rigore consentito dalla legge», si legge nella nota.