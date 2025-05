Tajani contro Pd, M5s e Avs, scintille sulla manifestazione per Gaza: «Usano le vittime palestinesi per fare propaganda» – Il video

Il ministro degli Esteri prova a smontare il corteo del 7 giugno a Roma: «Da loro non una proposta concreta, noi abbiamo salvato la vita a bambini di Gaza»

Il governo italiano sente crescere la pressione delle opposizioni e dell’opinione pubblica sulla guerra a Gaza, nelle ore in cui si allontana per l’ennesima volta la speranza di una tregua tra Israele e Hamas. A una settimana dalla manifestazione convocata dai partiti di centrosinistra per il cessate il fuoco e lo «stop ai massacri di Netanyahu» (Roma, 7 giugno) il centrodestra prova a prendere le contromisure. Così è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Congresso dei giovani di Forza Italia chiusosi oggi a respingere le accuse e tentare di ribaltare la narrazione: «L’opposizione cerca di trovare un’unità ma non avendo una visione comune della politica e della società fa solo cose contro», dice Tajani. «Allora utilizza le vittime palestinesi per fare propaganda, utilizza il decreto sicurezza».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

L’accusa contro i manifestanti per Gaza

Tajani tenta poi di smontare la fede immacolata di chi sfilerà in piazza a Roma sabato 7 giugno: «Ognuno organizza le sue manifestazioni. Non si è obbligati a partecipare. Lavora più per la pace chi porta 700 palestinesi e salva la vita a tanti bambini di chi gira con la kefiah e strumentalizza le vittime di un massacro che è inaccettabile. Non ho visto una proposta concreta di questi che organizzano manifestazioni. Qual è la proposta concreta? Ritirare l’ambasciatore d’Israele? Pensate che si costruisca la pace se lo ritirassimo? Senza di lui non sarebbero entrati i camion di Food for Gaza». Poi difende l’operato del governo Meloni: «L’unico Paese che è riuscito a far entrare una colonna di camion per portare beni alla popolazione palestinese attraverso una organizzazione delle Nazioni Unite è l’Italia. Su questo punto di vista sto a posto con la mia coscienza, perché i palestinesi ci ringraziano».