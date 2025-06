Bill Gates lascerà (quasi) a secco i suoi eredi, il suo patrimonio andrà all’Africa: quanti soldi donerà per i prossimi 20 anni

Il fondatore di Microsoft ha dichiarato che intende investire quasi tutto il suo patrimonio nel miglioramento dei servizi sanitari ed educativi in Africa

Dopo aver annunciato la chiusura della Fondazione Gates nel 2045 e la donazione del 99% del suo patrimonio, il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha dichiarato che nei prossimi 20 anni intende investire quasi tutta la sua ricchezza nel miglioramento dei servizi sanitari ed educativi in Africa. «Liberando il potenziale umano attraverso salute ed educazione, ogni Paese africano dovrebbe essere sulla strada verso la prosperità», ha affermato il 69enne miliardario, in un discorso presso la sede dell’Unione Africana ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, secondo quanto riporta la Bbc.

I fondi per l’Africa

L’annuncio della chiusura Bill & Melinda Gates Foundation, nata nel 2000, risale al mese scorso. In quella stessa occasione Bill Gates aveva già annunciato l’intenzione di donare 200 miliardi di dollari entro il 2045. «Per la prima volta, il numero di morti nel mondo tornerà a salire. E saranno milioni in più», aveva detto. A circa un mese di distanza da quell’annuncio, la decisione di devolvere la sia ricchezza per affrontare le sfide in Africa. «Ho recentemente preso l’impegno di donare la mia ricchezza nei prossimi 20 anni. La maggior parte di questi fondi sarà utilizzata per affrontare le sfide qui in Africa», ha detto Gates durante il suo discorso. L’ex first lady del Mozambico, Graca Machel, ha accolto con favore l’annuncio, definendolo importante in un «momento di crisi». «Contiamo sull’impegno costante del signor Gates di continuare a camminare con noi su questo percorso di trasformazione», ha detto.

Una delle donazioni più ingenti di sempre

Se confermata sarà una delle donazioni filantropiche più ingenti di sempre, superando i contributi storici di industriali come quelli di John D. Rockefeller e Andrew Carnegie al netto dell’inflazione. Solo l’impegno dell’investitore di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, di donare il suo patrimonio, attualmente stimato da Forbes in 160 miliardi di dollari, potrebbe essere maggiore a seconda delle fluttuazioni del mercato azionario.