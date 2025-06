Roma, iniziato il bilaterale tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron: sorrisi, baci e qualche bisbiglio all’orecchio- Il video

I due leader europei si sono incontrati a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno la situazione geopolitica infuocata tra Medio Oriente e Ucraina ma anche le future soluzioni europee per far fronte alle nuove spese

Sorrisi, strette di mano, baci sulle guance e qualche parolina mormorata all’orecchio: è iniziato così il bilaterale tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron a Palazzo Chigi. Si tratta del primo vertice ufficiale tra i due leader europei, che hanno dato il via all’incontro ascoltando gli inni e passando in rassegna il reparto d’onore della Marina Militare. Al centro del dialogo la competitività europea, la difesa comune e il rafforzamento dei legami transatlantici: tutti temi su cui l’inquilino dell’Eliseo ha fortemente insistito nelle ultime settimane. All’ordine del giorno ci sarà anche il contrasto comune all’immigrazione irregolare, per costruire «un’Europa più sovrana, più forte e più prospera».

I dissapori Meloni-Macron e i temi all’ordine del giorno

Nelle ultime settimane, Macron e Meloni erano stati protagonisti di incomprensioni sui principali argomenti all’ordine del giorno nel Vecchio Continente. A partire dal sostegno all’Ucraina e, in particolare, all’eventuale invio di un contingente di peacekeeping dopo il potenziale raggiungimento di un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. Saranno discusse, però, anche le modalità con cui i Paesi a dodici stelle potranno – e dovranno – reperire risorse per finanziare le nuove priorità strategiche dell’Ue. Al momento l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di affidarsi a un insieme di investimenti privati e risorse comuni. Saranno, poi, ovviamente toccati i temi geopolitici più caldi. Su tutti il conflitto in medio Oriente, ma anche la situazione in Libia e eventuali missioni congiunte per rafforzare la sicurezza e la stabilità nel mar Mediterraneo.