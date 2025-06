Anche Roberto Mancini si mobilita per Gaza: «Fermate questa guerra, è questione di umanità» – Il video

L'ex Ct della Nazionale si unisce alla staffetta per Gaza, l'appello su Instagram: «Non si possono continuare a colpire famiglie e bambini che non c'entrano nulla con il conflitto»

«Spero che gli aiuti possano entrare prima possibile a Gaza, spero che questa guerra finisca presto. Non si possono continuare a colpire civili, famiglie, bambini che non c’entrano nulla con il conflitto». L’ex commissario tecnico della Nazionale e, più recentemente, della selezione saudita, Roberto Mancini, affida a un video pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio sulla drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. «Voglio dire una cosa semplice, da persona, prima di tutto da cittadino italiano – afferma Mancini – Nessuna giustificazione può rendere accettabile tutto questo dolore. Non è una questione di essere pro Palestina o pro Israele: è una questione di umanità, di rispetto per la vita».

«Più passa il tempo e più innocenti pagano il prezzo più alto»

Nel filmato, Mancini si unisce idealmente alla «staffetta per Gaza», iniziativa simbolica di solidarietà per la popolazione civile colpita dal conflitto. «La guerra non è mai la soluzione – aggiunge il tecnico di Jesi (Ancona) – Le guerre non possono mai essere la risposta. Più passa il tempo e più innocenti pagano il prezzo più alto», conclude. Mancini ha concluso la sua esperienza alla guida della nazionale saudita lo scorso 24 ottobre. Non si è trattato di un esonero, ma di una separazione consensuale: la Federcalcio saudita e l’allenatore hanno infatti deciso di comune accordo di interrompere il rapporto contrattuale. La decisione è stata formalizzata dopo un’intesa raggiunta tra le parti, con il via libera del Consiglio di amministrazione della federazione.