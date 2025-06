La ragazza violentata e picchiata in auto a Santa Marinella. L’amica: «Stai buona»

20 giorni di prognosi in ospedale. I quattro sono agli arresti

Una ragazza è stata violentata in automobile da tre persone sul litorale romano. Con la complicità di una donna. La storia arriva da Santa Marinella, cittadina del litorale laziale in provincia di Roma. Quattro gli arresti da parte dei carabinieri di Civitavecchia per violenza sessuale di gruppo e lesioni personali aggravate. La complice si trova ai domiciliari. Gli altri tre in carcere. Loro hanno tra i 30 e i 40 anni. Lavorano come manovali tra Albano e Castel Gandolfo. Hanno precedenti di polizia per droga. Hanno anche rotto naso e costola alla vittima.

La storia la racconta oggi Il Messaggero e i fatti risalgono a domenica 10 maggio. Una serata in discoteca a Ladispoli e poi il viaggio di ritorno. La donna, 38 anni, sale in auto. «Credo che avessero già in mente tutto, mi hanno attirato in un tranello e quando io mi sono opposta, si è scatenato l’inferno», racconterà successivamente ai carabinieri. I due uomini di fianco a lei la stringono. Lei prova a ribellarsi, ma viene immobilizzata. Chi è davanti non interviene. L’autista blocca le sicure dell’auto. L'”amica” li lascia fare, le dice: «Stai buona». Poi l’auto si ferma durante il tragitto e lei riesce a scappare. Finisce in ospedale con una prognosi di venti giorni.