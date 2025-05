La bufala dell’immigrato stupratore che finisce violentato da «un trans»

La falsa notizia era legata a un noto sito di bufale

Circola lo screenshot di un presunto articolo che racconta la storia di un immigrato che avrebbe tentato di stuprare una donna, scoprendo poi che si trattava di «un trans», venendo infine stuprato da quest’ultimo. Secondo quanto riportato nello screenshot, la notizia sarebbe stata pubblicata da Libero Giornale, che però non è affatto una testata giornalistica, ma un noto sito di bufale, particolarmente attivo e virale intorno al 2016, soprattutto sul tema dell’immigrazione.

Analisi

Lo screenshot condiviso riporta il seguente testo:

Libero Giornale IMMIGRATO TENTA STUPRO RAGAZZA, MA… È UN TRANS CHE SI RIBELLA E STUPRA A SUA VOLTA L’AGRESSORE

Una delle bufale della “piovra delle panzane”

Libero Giornale non è registrato come testata giornalistica. Si tratta di un sito di bufale, gestito nel 2016 da una società bulgara chiamata Edinet Ltd (da non confondere con l’omonima società ligure), fondata da un cittadino italiano di nome Matteo Ricci Mingani. Non era un caso isolato: all’epoca esisteva un’intera rete di siti riconducibili a quella che venne sopranominata la “piovra delle panzane“.

Gli articoli pubblicati da Libero Giornale erano fortemente orientati contro gli immigrati e non possono essere considerati satira. Tra i casi più noti, l’articolo completamente inventato dal titolo “Bergamo, ladro marocchino tenta il furto, viene sbranato dai pitbull“, su un fatto mai avvenuto, illustrato con immagini tratte da un media sudafricano.

Conclusioni

La vicenda narrata nello screenshot non è mai accaduta. Inoltre, Libero Giornale non è una fonte attendibile, ma un sito noto per la diffusione di bufale.

